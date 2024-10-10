الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بقصر روض الفرج

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأربعاء، حفلًا فنيًا، نظمته الهيئة بقصر ثقافة روض الفرج، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بحضور العقيد محمد عبد العزيز عبد السلام بالقوات المسلحة، الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار الخيرية، جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، الكاتب الصحفي يسري حسان، ومحمد الشحات مدير القصر، ولفيف من المبدعين والتنفيذيين.

الورش والمعرض الفني

استهلت الفعاليات بتفقد الحضور للورش والمعرض الفني المقام نتاج ورش نادي الموهوبين.

وعلى مسرح القصر عقد لقاء تحدث خلاله أشرف كمال، خبير التاريخ والجغرافيا بإدارة روض الفرج التعليمية، عن أحداث نصر أكتوبر والبطولات التي حققها الجيش المصري.

عرض فيلم الممر

وتوالت الفعاليات بعرض فيلم "الممر"، وأوبريت غنائي استعراضي بعنوان "أكتوبر في عيون روض الفرج" بمشاركة أعضاء نادي الأدب، وإخراج حسام عزام.

عرض فني طلائع روض الفرج للفنون الشعبية

كما شهد الحفل عرضًا فنيًا لطلائع روض الفرج للفنون الشعبية، بجانب فقرة إلقاء شعر وطني، وأخرى غنائية قدمها كورال روض الفرج لذوي الهمم.

عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية تضمن باقة متميزة من الأغاني الوطنية، منها اسلمي يا مصر، يا أغلى اسم في الوجود، مصر اليوم في عيد، وغيرها وسط تفاعل جماهيري كبير، وذلك عقب تكريم رئيس الهيئة للعقيد محمد عبد العزيز والدكتورة سحر المغربي.

أقيم الحفل بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، برئاسة د. ابتهال العسلي، وذلك ضمن البرنامج المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالًا بذكرى النصر المجيد في القاهرة والمحافظات، وتنظم خلاله أكثر من 456 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا، على مدار الشهر الحالي.