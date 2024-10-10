في عيد ميلادها.. شيرين تروي أسرار مسيرتها وحياتها الشخصية

القاهرة - محمد ابراهيم - في العاشر من أكتوبر يحتفل جمهور الفنانة المصرية شيرين، التي أبدعت في العديد من الأدوار المسرحية والسينمائية، والتي اشتهرت بجملتها الشهيرة "صرصار حبنا" في مسرحية "المتزوجون".

وُلدت شيرين عام 1956، واختارت طريق الفن بعد أن درست الحقوق لفترة قصيرة، لتصبح من أبرز نجمات الفن في مصر.

البداية الفنية والاسم الحقيقي

اسمها الحقيقي أشجان محمد السيد عزام، وكانت البداية بدراسة الحقوق، إلا أن حبها للفن دفعها لترك هذا المجال لتدرس الباليه وتتخرج من المعهد العالي للباليه، لاحقًا اختارت اسم "شيرين" بعد أن أدت دورًا بهذا الاسم في مسلسل "عيون" عام 1980، حيث أحبته وقررت استخدامه كاسم فني.

خلال هذه الفترة، لاحظ الفنان جورج سيدهم موهبتها في مسلسل "خان الخليلي" واعتبرها نجمة صاعدة.

مسرحية "المتزوجون" وأول نجاح كبير

محطة مهمة في حياتها كانت مشاركتها في مسرحية "المتزوجون"، حيث أدت دور "لينا"، وهو الدور الذي رشحها له جورج سيدهم. حققت المسرحية نجاحًا جماهيريًا هائلًا، واستمرت في العرض لأربع سنوات قبل عرضها على التلفزيون، لتصبح شيرين واحدة من نجمات الكوميديا المسرحية.

ثنائيات ناجحة وأعمال سينمائية وتلفزيونية

بعد النجاح الكبير في المسرح، تألقت شيرين في عدة أعمال مع الزعيم عادل إمام، حيث شكلت معه ثنائيًا ناجحًا في أفلام مثل "الإرهابي"، "بخيت وعديلة"، و"العراف".

شاركت أيضًا في العديد من المسلسلات، أبرزها "الوسية"، "أوراق مصرية"، و"أماكن في القلب"، وقدمت ما يقرب من 60 مسلسلًا و35 فيلمًا و20 مسرحية، كان لها فيها بصمة خاصة.

الحياة الشخصية والزواج من المخرج محمد أسامة

على الجانب الشخصي، تزوجت شيرين من المخرج محمد أسامة، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميريت التي اتبعت خطى والدتها لفترة قصيرة في عالم التمثيل. ورغم النجاح المهني، عانت شيرين من مشكلات زوجية، حيث صرحت في أحد اللقاءات أن زوجها كان يعاملها بعنف، مما دفعها لاتخاذ قرار الانفصال بعد عشر سنوات من الزواج.

في تصريحات سابقة، عبّرت عن ندمها لأنها لم تتخذ قرار الانفصال مبكرًا، مشيرة إلى أنها كانت تحاول الحفاظ على استقرار الأسرة من أجل ابنتها.

الاعترافات الشخصية وشائعات الزواج

في لقاءات إعلامية، تحدثت شيرين بصراحة عن صعوبات حياتها الشخصية، ومنها فترة حملها بابنتها، حيث فكرت في الإجهاض بسبب توتر العلاقة الزوجية، لكنها تراجعت بناءً على نصيحة الطبيب.

كما نفت شيرين مؤخرًا شائعات عن زواجها مرة أخرى، مؤكدة أنها تفضل الحياة بمفردها ولا تفكر في الزواج مجددًا.

رؤية شيرين للفن وأدوار الإغراء

على الرغم من بعض الانتقادات التي تعرضت لها بسبب أدوار الإغراء التي قدمتها، أكدت شيرين أنها لا تشعر بالندم على أي عمل قامت به، موضحة أن الإغراء لا يقتصر على الملابس أو الجسد بل هو جزء من الشخصية التي تقدمها. وأشارت إلى أنها لو عاد بها الزمن، لاختارت نفس طريق الفن، مشيرة إلى أن التمثيل كان ولا يزال شغفها الأول.

تطلعاتها المستقبلية

في السنوات الأخيرة، عبّرت شيرين عن رغبتها في الاستمرار بالعمل الفني رغم تقدمها في العمر، مؤكدة أن حبها للتمثيل لا يتوقف وأنها تجد في الفن ملاذًا يعبر عن شغفها الدائم بالحياة.