قصور الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر مع الأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - شهد حي الأسمرات عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات بالقاهرة.

تضمنت الفعاليات ورشة حكي تناولت خلالها سهام إسماعيل أحداث نصر أكتوبر، أعقبها ورشا متنوعة نفذها قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي منها مشغولات يدوية بالخرز الملون تدريب منى عبد الوهاب، وأخرى لعمل تيجان بالفوم جليتر للمدربة رانيا شلتوت.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن المشرف على المشروع، استقبلت منطقة روضة السيدة زينب، ورشة تصميم مطوية بعنوان "مصر العزة والكرامة"، للفنانة شيرين عبد المولى، تم خلالها كتابة أبرز ما نُشر بالصحف الدولية عن نصر أكتوبر.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في ضوء ما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات، خلال الآونة الأخيرة، من بينها فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.