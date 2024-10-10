نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "برغم القانون" الحلقة 20 يتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدّر مسلسل "برغم القانون" الحلقة 20، الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي، قائمة محركات البحث على جوجل، بفضل النجاح الكبير الذي حققه منذ عرض حلقاته الأولى.

وتدور الأحداث المثيرة للمسلسل في إطار درامي مشوق جعل المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر عرض كل حلقة جديدة.

تطورات مشوقة في الحلقة 20

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "برغم القانون"، التي عُرضت مساء أمس على منصة Watch It، تطورات درامية كبيرة، حيث تم القبض على شخصية "أكرم"، التي يجسدها الفنان محمد القس، كما تناولت الحلقة ذهاب "محمود شرشر"، الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود عبد العزيز، وزوجته "سوسن" التي تجسدها الفنانة جوري بكر، إلى الطبيب للتأكد من حالتهما الصحية أنها صالحة للحمل، وفي الوقت نفسه، أبلغ الطبيب شرشر أن طليقته "تهاني" تحتاج لعملية جراحية لاستئصال الرحم، وهو ما جعله يعيد التفكير في علاقته بها، وجعله يعيدها لذمته، وعندما علمت سوسن تشاجرت معه وطلبت منه أن يطلقها بعد العملية.

تورط أكرم وقضية غسيل الأموال

من بين الأحداث البارزة في الحلقة 20، كان مواجهة "وليد"، الذي يجسده الفنان هاني عادل، مع "أكرم" حول مكان شقيقته "بريهان"،حيث أخبره أنها في مصحة نفسية بعد توريطها في تناول حبوب هلوسة.

مؤامرات المحامي شعبان وبدوي

ظهرت شخصية "شعبان"، المحامي الذي يجسده الفنان إيهاب فهمي، في أحداث مثيرة تتعلق بتخطيطه لجمع أدلة تدين "وليد"،وبالفعل تمكن بدوي، بتوجيهات شعبان، من الوصول إلى الأوراق المطلوبة، ولكن ابنة أكرم "زينة" باغتته وضربته على رأسه وهربت، ورغم هذه الأحداث، سلم بدوي الأوراق لشعبان، مقابل الحصول على جواز سفر مزور للهروب.

موعد عرض الحلقة 21

من المقرر عرض الحلقة 21 من مسلسل "برغم القانون" يوم السبت، على منصة Watch It، حيث تعرض عليها قبل التلفزيون بـ 24 ساعة، وذلك من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة عرض الحلقات على منصة Yango Play بنفس الموعد.

مواعيد العرض على التلفزيون

تواصل قناة ON TV عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "برغم القانون" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة الحلقة للمرة الأولى في الواحدة وربع صباحًا والحادية عشر والنصف صباحًا، أما قناة On Drama، فتعرض الحلقة 20 اليوم الساعة العاشرة مساءً، وتعيد عرضها في الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا.

أبطال العمل وفريق الإنتاج

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، ويضم نخبة من النجوم من بينهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر. يجتمع هؤلاء النجوم لتقديم عمل فني مميز أثار تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور.