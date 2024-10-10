نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستجابة للضغط الجماهيري... أنغام وهاني فرحات "جمعة وسبت " بالمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة في تاريخ الحفلات الغنائية تقدم المطربة أنغام والمايسترو هاني فرحات حفلين متتاليين على مدار يومين بالمتحف المصري الكبير.

نجاح حجز التذاكر وطلب الجمهور لحفل إضافي

الحفل الأول لأنغام وهاني، والمقرر له غدًا الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، قد رفع لافتة "سولد أوت" بعد ساعات قليلة من فتح باب حجز التذاكر.

هذا الإقبال الكبير دفع الجهة المنظمة إلى التعاقد معهما مجددًا لتقديم حفل آخر في اليوم التالي، السبت 12 أكتوبر، لاستيعاب الضغط الجماهيري.

سعادة هاني فرحات بالإقبال الجماهيري

أعرب هاني فرحات في تصريحات صحفية له عن سعادته بالإقبال الكبير على الحفل، قائلًا: "سعادتي لا توصف لأنه دليل على استمرار النجاح الذي نحققه سويًا أنا وأنغام في حفلاتنا المشتركة داخل مصر وفي السعودية وفي دول الخليج العربي".

وأضاف: "تقديم حفلين متتاليين هو تجربة ممتعة وجديدة رغم المجهود المضاعف الذي نحتاجه من بروفات وتجهيزات حتى يخرجا في صورة مبهرة كما اعتاد منا جمهورنا".

مسئولية كبيرة بسبب مكان الحفل

شدد فرحات على أن مكان إقامة الحفل، وهو المتحف المصري الكبير، يوحي بالكثير من التاريخ والفخر، وفي نفس الوقت يضع على عاتقهما مسئولية كبيرة بتقديم حفل يليق بهذا التاريخ العظيم.

توأمة فنية وإنسانية بين أنغام وفرحات

أوضح هاني أن هناك توأمة إنسانية وفنية تجمعه بأنغام، وقد حققا سويًا نجاحات كبيرة سواء على مستوى التسجيلات أو الحفلات.

وأكد أن الجمهور العربي يرتبط بهذا الثنائي الفني، وهو ما تؤكده الأرقام في الحفلات التي جمعتهما في مسارح عربية شهيرة.

تتويج لسلسلة حفلات صيف 2024

وأشار هاني إلى أن حفلي المتحف المصري الكبير يتوجان سلسلة الحفلات الناجحة التي قدمها في صيف 2024، حيث كانت آخرها تجربته الأولى من نوعها في تقديم موسيقى عربية مع أوركسترا عالمي يضم عازفين من جنسيات عربية وإنجليزية.

وقد أقيم هذا الحفل الضخم في نهاية سبتمبر الماضي بمسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن.