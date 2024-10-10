أحمد جودة - القاهرة - الإعلامية آيات أباظة برسالة غامضة: "محبطة وفي ناس كتير هتفهمني"

شاركت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست الشهير عمرو محمود ياسين جمهورها برسالة غامضة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الإعلامية آيات أباظة

منشور الإعلامية آيات أباظة عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك



وكتبت الاعلامية آيات أباظة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك منشورا تضمن الآتي:

محبطه هيه متاخره شويه وفي ناس كتير هتفهمني".

منشور الإعلامية آيات أباظة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

نبذة عن الإعلامية آيات أباظة

آيات أباظة هى واحدة من الإعلاميات المتميزات في تقديم البرامج الفنية، حيث أنها تعمل في قناة النيل للدراما ومتزوجة من الكاتب عمرو محمود ياسين وهى والدة الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين ولديها أيضًا إبنتها عليا، بدأت آيات أباظة مسيرتها الإعلامية من خلال عدة برامج مثل برنامج المسلسلاتي، ستوديو دراما، والآن تقوم بتقديم برنامج مساء الفن.

الإعلامية آيات أباظة مع زوجها السيناريست عمرو محمود ياسين وإبنها الفنان محمود عمرو ياسين



برنامج الإعلامية آيات أباظة

وفي سياق متصل تقوم الاعلامية المتميزة آيات أباظة بتقديم برنامج بعنوان "مساء الفن" والذي يذاع عبر قناة النيل الدراما وهو برنامج فني متخصص بنشر جميع الأخبار التي تخص النجوم وإستضافة نجوم الفن للحديث عن أعمالهم الدرامية الحالية.