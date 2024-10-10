نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. نهى عابدين في ضيافة برنامج معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة نهى عابدين ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي والذي تقوم بتقديمه الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي عبر قناة On، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنانة نهى عابدين من كواليس برنامج معكم منى الشاذلي

قناة On تروج لحلقة الفنانة نهى عابدين في برنامج معكم



وفي نفس السياق كانت الصفحة الرسمية لقناة On قد روجت لحلقة الفنانة نهى عابدين مع الاعلامية منى الشاذلي وذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالقناة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث نشرت البرومو الخاص بالحلقة وعلقت من خلال خاصية الكابشن:

"إنتظروا الفنانة نهى عابدين في حلقة خاصة جدا وكلام عن بداية مسيرتها الفنية في معكم منى الشاذلي الخميس الساعة 10 مساءًا".

أحدث أعمال الفنانة نهى عابدين



وفي سياق متصل شاركت الفنانة نهى عابدين في بطولة مسلسل "العتاولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات الدرامية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم.

أحداث مسلسل العتاولة

دارت أحداث مسلسل العتاولة حول الشقيقان نصار وخضر، واللذان يجسدان شخصياتهما كلا من الفنان طارق لطفي والفنان أحمد السقا وهما يعملان في مجال النصب ويتورطان في العديد من الجرائم، ومن ثمّ يجدان أنفسهما في العديد من المشاكل والعقبات في حياتهما.

صناع وأبطال مسلسل العتاولة

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل العتاولة ضم نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان طارق لطفي، أحمد السقا، زينة، مي كساب، نهى عابدين، باسم سمرة، ميمي جمال، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، منة بدر تيسير، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، وآخرين

والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.