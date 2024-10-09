أحمد جودة - القاهرة - إسلام إبراهيم يمازح جمهوره بصورته مع إسعاد يونس: "يا ترى مين"

حرص الفنان إسلام إبراهيم على الترويج لحلقته مع الإعلامية الكبيرة والفنانة القديرة إسعاد يونس من خلال برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، حيث قام بنشر صورته معها وهو يظهر بظهره وملامحه وجهه لم تظهر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وعلق وهو يمازح جمهوره قائلًا:

"يا ترى مين أنا محتار"

منشور الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك



أحدث الأعمال الفنية للفنان إسلام إبراهيم



يشارك الفنان إسلام إبراهيم مع النجمة إسعاد يونس في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" والذي إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر منصة Watch it وشاشة قنوات DMC، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية وتدور أحداثه في إطار عائلي ولايت كوميدي.



قصة مسلسل تيتا زوزو



تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



أبطال مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى أن العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.