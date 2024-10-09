نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عفيفي ينتهي من تصوير "كنبة حبشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم عفيفي عن انتهائه من تصوير مسلسله “كنبة حبشي”، استعدادًا لعرضه الفترة المقبلة.

ونشر كريم عفيفي، فيديو من احتفال صناع العمل بـ انتهاء التصوير، وعلق عليه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": “الحمد لله فركش مسلسل كنبة حبشي.. شكرًا لكل الكرو اللي انا اتبسط جدًّا وأنا معاكم، شكرًا لروحكم وتعبكم، وإن شاء الله لنا لقاء قريب، بحبكم”.

تفاصيل كنبة حبشي

مسلسل كنبة حبشي مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي فانتازي، يعتمد على الحلقات المتصلة المنفصلة، ويظهر خلاله كريم عفيفي بشخصية خالد وهو مدني، فيما يقدم محمد ثروت شخصية جده وهو المحرك الرئيسي للأحداث.

أبطال كنبة حبشي

والعمل من بطولة محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، أحمد تهامي، إيمان السيد، وندى بهجت، والمسلسل من تأليف نور مهران ومن إخراج محمد مصطفى بكري.