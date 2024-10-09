طرح البوسترات الدعائية المنفردة لفيلم "آل شنب"

أحمد جودة - القاهرة - طرح البوسترات الدعائية لفيلم "آل شنب"

حرصت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب" على نشر البوسترات الدعائية للفيلم التي يتصدرها أبطال الفيلم، وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام.

البوسترات الدعائية لفيلم آل شنب

البوسترات الدعائية لفيلم آل شنب

البوسترات الدعائية لفيلم آل شنب

البسترات الدعائية لفيلم آل ال شنب

موعد عرض فيلم آل شنب

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المنتجه لفيلم آل شنب كانت قد أعلنت عن الموعد الرسمي لطرح الفيلم بجميع دور العرض وذلك يوم 31 من شهر اكتوبر الجاري لهذا العام الحالي 2024.



قصة فيلم آل شنب



تدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت وكوميدي حول عائلة آل شنب واللذين تنقلب حياتهم رأسًا على عقب عندما يتعرضون لحالة وفاة مفاجئة ويضطرون إلى الذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم، وتدور باقي أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال فيلم آل شنب

يشارك في بطولة فيلم آل شنب كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ليلى علوي، سوسن بدر، هيدي كرم، لبلبة، أسماء جلال، هاني سرحان، محمود البزاوي، علي الطيب، إبتهال الصريطي، أحمد عصام، وآخرين من النجوم المتميزين، والفيلم من تأليف وإخراج آيتن أمين.