نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حكم المحكمة.. هلا السعيد تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هلا السعيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بتأييد حكم الحبس سنة على سائق بشركة نقل ذكي شهيرة، بعد اتهامه بالتحرش بالفنانة.

تفاصيل قضية التحرش بـ هلا السعيد

سبق، ونشرت الفنانة هلا السعيد مقطع فيديو من على محور الضبعة، ادعت فيه أن سائق بالشركة ارتكب أفعالا خادشة للحياء أثناء ركوبها معه ما دفعها للنزول من السيارة.

إلقاء القبض علي سائق شركة نقل ذكي شهيرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة، وقالت في بيان إن المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكى، لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

الحكم علي سائق شركة نقل ذكي شهيرة

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة)، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه للمتهم فيما أسند إليه من اتهامات، إلا أنه استأنف على حكم المحكمة.

اخر اعمال هلا السعيد

وكان اخر اعمال هلا السعيد هو مسلسل المداح بجانب الفنان حمادة هلال، وايضا شاركت في مسلسل حدوتة منسية والمسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين، وايضا شاركت في حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى وتدور أحداثها في إطار رعب نفسى ملىء بالتشويق.