نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تكشف دوت الخليج الفني عن موعد طرح أغنية "موقف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت المطربة ساندي عن سعادتها بأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "موقف" وتجمعها بالفنان دياب.

وكشفت ساندي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن موعد طرح الأغنية.

وأكدت ساندي قائلة: "الحقيقة العمل هينزل قريب جدًا مع شركه مزيكا ومبسوطة جدًا بالتعاون ده سواء على مستوي الغناء أو الإخراج، ومن كلمات مني القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل".

آخر أعمال ساندي



يذكر أن آخر أعمال ساندي هي أغنية بعنوان "انت تقبل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى.

كلمات أغنية انت تقبل



أنا مش هنكر إني لما رحت بجد مني انجرحت

مش ندم على قد ما لما شوفتك ويّ غيري اتوجعت

سبتك أيوة سبتك مش هغير أنا في كلامي ولا اتراجعت اتراجعت

بس لما عرفت إن إنت قدرت تحب بعدي اتضايقت اتضايقت

مش أناني برضو إنت لو مكاني

لو عرفت إني بقابل حد ثاني مش هتسأل؟

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك مش هتزعل؟

طب فرضنا إني قبلت تكون لغيري إنت تقبل؟

(إنت تقبل؟ (تقبل؟

(كل الناس لاموني ليه بتسألي وقالوا لي إنت لسه (لسه

معذورين ما فات كثير عدى وقت كبير وليه بعملها قصة

(سبتك أيوة سبتك مش بغير أنا في كلامي ولا اتراجعت (اتراجعت

بس يمكن كان في عيني الغياب ده مش معناه إن إنت ضعت

هو إنت ضعت؟

مش أناني برضو إنت لو مكاني

لو عرفت إني بقابل حد ثاني مش هتسأل؟

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك مش هتزعل؟

طب فرضنا إني قبلت تكون لغيري إنت تقبل؟

إنت تقبل؟ تقبل؟