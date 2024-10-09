نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب كنترول.. ريهام حجاج تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما بدات التحضير لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "كنترول"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل.

لهذا السبب ريهام حجاج تتصدر التريند

بدأ المخرج أحمد صالح التحضيرات والاستعدادات لمسلسل كنترول، بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف أيمن سلامة.

تفاصيل مسلسل كنترول

ويعد مسلسل كنترول هو أولي خطوات ريهام حجاج لتقديم أعمال ذات الـ 15 حلقة في الدراما التليفزيونية، يعقد المخرج عدة جلسات عمل للاستقرار على اختيار الممثلين والتفاصيل الأخرى تمهيدًا لبدء التصوير خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

اخر اعمال الفنانة ريهام حجاج

وكان اخر اعمال الفنانة ريهام حجاج هو فيلم رغدة متوحشة مع رامز جلال في 2018، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، إنتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، ومن تأليف علي غالب ولؤي السيد وإخراج محمود كريم، وايضا شاركت في مسلسل صدفة الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وحققت نجاح كبيرا وقت عرضه.

قصة مسلسل صدفة

وناقش مسلسل صدفة مشاكل التعليم خاصة الطلاب في سن المراهقة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي لايت، وقدمت ريهام شخصية مُدرسة اسمها صُدفة خلال الأحداث، وتجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" كلا من: الفنان خالد الصاوي، والنجمة سلوى خطاب، والفنان رشدي الشامي، والفنانة الشابة ميار الغيطي، والفنانة رباب ممتاز، والفنان فراس سعيد، وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.