نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكا ومي كساب يطرحان "آه يا دماغي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح منذ قليل، مطرب المهرجانات أوكا أغنية جديدة بالتعاون مع زوجته الفنانة مي كساب، بعنوان "آه يا دماغي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالإضافة لجميع منصات استماع الموسيقى.

أغنية «اه يا دماغي» من كلمات أوكا وعمرو المشاكس، ولم يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية “آه يا دماغي”

وتقول كلمات الأغنية:

لسا مكملناش كام يوم

علي مشكله ولا ليها لزوم

رجع الزن ورجع اللوم

كأننا بنعيد نفس اليوم

كل خناقو علي التفاهات

و خلقه ضيق كدا علطول

دايماا مقموص وشو مكرمش

كدا حاجه تخنق مش معقول

فيها اي لما نزق اليوم

ليه الضحك مجاش ولا يوم

كل شويه نكد وزعيق

و الواحد علطول مهموم

اه يا دماغي ياما واه يا دماغي يابا

منه ده هو ده ايوا ده هو ده

هيجنني ياما وهيجنني يابا

هو ده هو ده ايوا ده ايوا ده

اللي مطلع عيني

ده مزهقني مطلع عيني

وًخلاني بشتكي لجراني

ايوا انا منو بشد في شعري

عاليشه دي اي اللي رماني

حاسس ان الموضوع طول

وًمن الضغط انا اه ياني

لوهختار ما بين الاتنين

مر العزوبيه انا احلالي

فيها اي لما نزق اليوم

ليه الضحك مجاش ولا يوم

كل شويه نكد وزعيق

و الواحد علطول مهموم

اه يا دماغي ياما واه يا دماغي يابا

منه ده هو ده ايوا ده هو ده

هيجنني ياما وهيجنني يابا

هو ده هو ده ايوا ده ايوا ده

اللي مطلع عيني

اي اللي رماني

منا كنت في حالي

انا جبت لنفسي

اللي رازاني

تاعب دماغي

منو بعاني

عكر مزاجي

لغبط حياتي

فيها اي لما نزق اليوم

ليه الضحك مجاش ولا يوم

كل شويه نكد وزعيق

و الواحد علطول مهموم

اه يا دماغي ياما واه يا دماغي يابا

منه ده هو ده ايوا ده هو ده

هيجنني ياما وهيجنني يابا

هو ده هو ده ايوا ده ايوا ده

اللي مطلع عيني