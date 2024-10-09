نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور تشارك في فيلم برشامة بطولة هشام ماجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ريهام عبد الغفور علي مسلسل جديد تحت عنوان "برشامة" بطولة الفنان هشام ماجد، وجاري التحضير لبدء التصوير الفتره المقبلة.

تفاصيل فيلم برشامة

تدور احداث فيلم برشامة في إطار اجتماعي كوميدي، ومن بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور

ومن ناحية اخري، تنافس ريهام عبدالغفور في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل ظُلم المصطبة، وتشارك في بطولته مع فتحي عبدالوهاب وإياد نصار، ويدور في إطار اجتماعي درامي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، مسلسل "إجازة وضع" ويشاركها في بطولته الفنان محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب.

أيضًا شاركت في مسلسل كتالوج الذي يجمعها بـ محمد فراج، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة نتفليكس العالمية، كما بدأ صناعه التحضير للجزء الثاني منه، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر ريهام عبدالغفور خلاله بشخصية زوجة محمد فراج، ويمران بالعديد من الأزمات، ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، وتارا عماد، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

وكان اخر اعمال ريهام عبدالغفور هو فيلم ليلة العيد من بطولة يسرا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي شعبي، وتقع أحداثه في يوم واحد، ويناقش عدد من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع منها القهر والعنف الزوجي وزواج القاصرات وختان الإناث، وذلك من خلال العديد من القصص المختلفة، والفيلم من بطولة يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، فيما تقدم سميحة أيوب شخصية الراوي بالأحداث، وظهر عدد من ضيوف الشرف بالعمل منهم عارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

وايضا شاركت في مسلسل رشيد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه: خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، الراحل أشرف عبدالغفور، محسن منصور، صلاح عبدالله، انتصار، صفوة،