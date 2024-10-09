نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إليسا تتصدر محركات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة اليسا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ألغت معظم حفلاتها في أكثر من دولة، بسبب "ما يحصل في لبنان من عدوان بإمكانه أن يطال المناطق كلها".

إليسا تعبر عن حزنها من الحرب الدائرة في جنوب لبنان

سبق، عبرت إليسا عبر حسابها الشخصي علي موقع أكس، عن حزنها الكبير من الحرب الدائرة حاليا فى الجنوب اللبناني، بين إسرائيل وحزب الله، بما فيها من مشاهد مفزعة تحمل قتل وتشريد، وكتبت اليسا: “محدش هيخاف علينا أكتر مننا، مينفعش نلوم أي شخص أو أي فنان بيكمل شغله".

إليسا تطالب بمساعدة اهلي لبنان

يذكر أن اليسا طالبت عبر صفحاتها الخاصة، "بمساعدة والتكاتف والوقوف إلى جانب النازحين بسبب الحرب القائمة في لبنان، وهي لا تتوانى عن الاعلان عن موقفها السياسي لما يحصل، كما إنها تثير جدلًا واسعًا بين المتابعين المتفقين مع آرائها وبين المعارضين".

آخر أعمال إليسا

وكانت آخر أعمال إليسا هي أغنية «العقد»، التي تم طرحها في أغسطس الماضي والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، من ألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال الحمداوي.

كلمات اغنية العقد

بالعقد ده عقدتني

والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه

بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خذ اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايب لي إيه

لا بإنت إديت لي إيه

وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها

الحب دلع وونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع وونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك

خسارة فيك

وصلتني لمرحلة

مابقيتش قادرة خلاص ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

وده شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط ذهب

ماتكفنيش عمري اللي اتسرق قصدي اتنهب

اللي احنا وصلنا ليه إنت اتسببت فيه

والقلب الثلج البارد بيطفي اللهب

الحب دلع وونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع وونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك