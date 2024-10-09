نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا البحيري تتصدر التريند بسبب التيك توك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة داليا البحيري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما علقت على انتقادات ظهورها مع ابنتها عبر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أنها تعرف الطريقة الصحيحة التي ستربي ابنتها بها، ولا يحق لأحد التدخل في الأمر.

سبب تصدر داليا البحيري التريند

وتصدرت داليا البحيري التريند بعدما قالت في تصريحات تلفزيونية: «مفيش ناس هتجتمع على التربية ومفيش أم تقدر تقولها اعملي كذا عشان صح الأم هي اللي بتعرف إيه اللي يمشي مع ابنها أو بنتها، كل واحد يخليه في تربية عاليه، أنا هتسأل عن تربية بنتي محدش له دعوة».

أحدث أعمال داليا البحيري

تنتظر داليا البحيري عرض مسلسل "دون مقابل"، الذي يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم: هاني رمزي، وفاء عامر، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، بسنت حاتم، وخالد سليم. المسلسل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد، ويُنتظر أن يحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

اخر اعمال داليا البحيري

وكان اخر اعمال داليا البحيري هي مسرحية “سيدتي أنا”، وهي من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان القدير د. أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، وبطولة: نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏وعدد من نجوم المسرح القومي، ومسرحية أبو العربي ميشين إيمبوسيبل، من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم، وشارك فيها عدد كبير من النجوم أبرزهم، هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، وآخرون.

وايضا شاركت في فيلم “أولاد حريم كريم" لـ "داليا البحيري "مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى كامل، بشرى، علا غانم، خالدسرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، بسمة، رنا رئيس، يوسف عمر، فؤاد محسن، هنا داوود، ومن تأليف زينب عزيز، وإنتاجبشرى، وإخراج علي إدريس، مسلسل "فلانتينو "بطولة النجم عادل إمام، وعدد من النجوم أبرزهم دلال عبدالعزيز، هادي الجيار، سمير صبري، طارق الإبياري، هدى المفتي، إلهام عبدالبديع، حمدي الميرعني، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين بدرية طلبة،سليمان عيد، رامي الطمباري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج هشام تحسين، وإخراج رامي إمام والذي سبق عرضه لأول مرة فيالموسم الرمضاني2020.