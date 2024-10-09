نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الجيم.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بملابس الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص دائما الفنانة ميرنا نور الدين علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، صور من إطلالتها داخل صالة الجيم.

أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين

شاركت ميرنا نور الدين عبر خاصية استوري صورة من داخل صالة الجيم، وظهرت بإطلالة رياضية وقوام ممشوق مرتدية ملابس رياضية، واعتمدت على مكياج ناعم خفيف بتسريحة شعر مميزة، ما حاز على إعجاب محبيها.

أحدث أعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، تواصل شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، تحضيرات مسلسلها الجديد الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين أحمد فهمي، وميرنا نور الدين على أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة

وايضا تشارك في مسلسل فهد البطل، وتجسد شخصية "حبيبة" في التي تقع في حب شخصية "فهد"، تعمل سائقة "تروسيكل"، ويشارك العديد من الفنانين منهم أحمد عبدالعزيز، وصفاء الطوخى، وصفوة، وعزت زين، وتدور أحداث العمل في إطار صعيدي شعبي مكون من 30 حلقة، ويتعاون أحمد العوضي في هذا المشروع مع المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبدالسلام.

أخر أعمال ميرنا نور الدين

وكان اخر اعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل الحشاشين الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، مستعرضا شخصية حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح، المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

وايضا شاركت في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع، وأوس أوس، اللذين يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات، ومسلسل "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.