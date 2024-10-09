محمود حمدان يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن موعد تصوير فهد البطل والحلنجي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف محمود حمدان عن موعد بداية تصوير أعماله الفنية الجديدة وهما مسلسل "فهد البطل"، ومسلسل "الحلنجي".

وصرح محمود حمدان في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني عن موعد التصوير.

وقال محمود حمدان: هنبدأ تصوير مسلسل فهد البطل والحلنجي في شهر 11 ولسه بنسكن الممثلين".

تفاصيل مسلسل فهد البطل

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية صنايعي رخام، ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، فيما تجسد ميرنا نور الدين شخصية سواقة تروسيكل بمنطقة شق التعبان، وتجسد لوسي دور صاحبة مصنع رخام، وتدور أحداث العمل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويضم مسلسل فهد البطل بجوار أحمد العوضي حتى الآن كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، وصفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل مسلسل الحلنجي

وتدور أحداث مسلسل "الحلنجي"، في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلنجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره فى الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.