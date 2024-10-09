نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. كارولين عزمي تتعاون مع أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاونت الفنانة كارولين عزمي للمرة الثانيه مع الفنان احمد العوضي، بعد نجاحهما سويا في حق عرب رمضان الماضي، حيث انضمت لمسلسله الجديد فهد البطل، والذي من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025، وتُجسد شخصية شقيقة ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويضم مسلسل فهد البطل بجوار أحمد العوضي حتى الآن كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، وصفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية صنايعي رخام، ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، فيما تجسد ميرنا نور الدين شخصية سواقة تروسيكل بمنطقة شق التعبان، وتجسد لوسي دور صاحبة مصنع رخام، وتدور أحداث العمل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، والعمل مكون من 30 حلقة.

التعاون بين كارولين عزمى وأحمد العوضي

سبق، وشاركت كارولين عزمي أحمد العوضي في مسلسل حق عرب الذي عرض في رمضان 2024، وانتهت أحداثه بزواجهما فى نهاية المسلسل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يجسد خلاله أحمد العوضي شخصية عرب السويركي وهو تاجر خشب يعيش في حي المغربلين، ويدخل في صراعات عديدة مع تتابع الأحداث، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال كارولين عزمى

وكان آخر أعمال كارولين هي حكاية "فى أمل" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" الذى تم عرضه فى شهر يناير هذا العام وشاركت فى بطولتها إلى جانب محمد كيلانى ومجموعة من الفنانين الشباب منهم محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، وجسدت خلال الأحداث شخصية "مريم" وهى مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة.

وايضا شاركت في مسلسل الوصفة السحرية، وجسدت من خلاله دور صحفية شهيرة متزوجة من محمد أبو داود، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها المشاكل الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية زواجهما والمشاكل التي تواجه المُقبلين على زواج، والعمل مكون من 45 حلقة، وضم بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، كارولين عزمي، بسمة داود، هالة فاخر، رانيا منصور، سلوى عثمان، ولقاء سويدان، والعمل من تأليف هاني سرحان، سيناريو وحوار إيرين يوسف، وأشرف على الكتابة هذا المسلسل دعاء عبدالوهاب، ومن إنتاج منصة WATCH IT وإخراج خيري سالم.