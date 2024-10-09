نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "راح لأحن حد عليه".. تامر حسني ينعى وفاة الملحن محمد عبد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان تامر حسني الملحن الراحل محمد عبدالمجيد، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، وذلك أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

وكتب تامر حسني، عبر خاصية “ستوري” على “إنستجرام”: “توفي إلى رحمة الله الملحن الموهوب محمد عبدالمجيد.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة راح للكبير راح لأحن حد عليه”.

وتابع: "راح لدار الحق والرحمة إحنا اللي في دار الباطل ودار الشقاء.. خالص العزاء لأهله الكرام وربنا يصبركم".

ومن جانبه كان قد كشف الشاعر الغنائي محمد حامد عبر حسابه على فيس بوك تفاصيل الوفاة حيث قال: دا كان آخر بوست ليه على الفيسبوك قبل وفاته بـ٢١ ساعة، هل ربنا أنعم عليه وشاف خاتمته الحلوة قبل ما يموت وألهمه الكلام دا؟.. سبحان الله الحي الذي لا يموت، حقيقي الدنيا فانية ومتستاهلش.

وقال الشاعر الغنائي محمد حامد صديق الملحن الراحل محمد عبدالمجيد عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته: "كان بيتمرن في الجيم جاله هبوط مفاجئ وضغطه وطي نقلوه المستشفى ووافته المنية هناك لا اله إلا الله.. برجاء الدعاء للملحن الموهوب محمد عبدالمجيد بالرحمة أشهد أمام الله على أخلاقه وطيبته وسيرته الحسنة الله يرحمك ويحسن إليك يا حبيبي".



كان آخر منشور قد نشره الملحن محمد عبدالمجيد عبر حسابه على فيس بوك جملة يعبر بها عن تفاؤله بما هو مقبل، حيث كتب:" اللي جاي حلو جدا جدا".

أبرز أعمال الملحن محمد عبدالمجيد



من أبرز أعمال محمد عبدالمجيد أغنية تعرف إحساس للفنانة نداء شرارة، الصبر جميل لمهى فتوني، سوء نوايا للفنان محمد السهلي، العب غير للمغنية دومينيك حوراني.

