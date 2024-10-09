نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة.. رامي جمال يوجه رسالة غامضة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان رامي جمال، رسالة غامضة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «إكس»، وكتب: «الدنيا مش محتاجه أي صراعات لا شغل ولا علاقات ولا أي حاجة حبوا بعض وحبوا اللي بتعملوه حتى لو مش شايف».

رامي جمال يوجه رسالة غامضة لجمهوره

وأضاف: «أنك قادر توصل بسرعه استسلم لإرادة، ربنا وارضي وخليك واثق وعشمان أنه هيكرمك، وهيكرمك حلو بعض عشان احنا مش هنخلد فيها لكن السيرة والحب والخير خالدين دنيا وآخره سهلوها عشان هي رحله».

آخر أعمال رامي جمال

وكان آخر أعمال رامي جمال، أغنية «مش عايشين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، بالإضافة إلى، أغنية «برود ببرود»، التي طرحها مؤخرا أيضا، كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

كلمات أغنية "برود ببرود"

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي

يكره هتيجي تبكي عليه

متلجألوش ولو فيك إيه

وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه استنى

صدق وعود من الكداب

بلاها ولسه بينا حساب

راجعلي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك