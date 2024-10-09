نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. لطفي لبيب يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان لطفي لبيب، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاته الآخيرة عن نصر أكتوبر، وجاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، عن كتابته سيناريو بعنوان «الكتيبة 26» يوثق من خلاله أحداث عاشها بالفعل خلال حرب أكتوبر.

أبرز تصريحات لطفي لبيب

وقال لبيب إنه كتب سيناريو «الكتيبة 26» بعد انتهاء حرب أكتوبر أبرزها الحصار من قبل العدو لمدة 130 يوما، وذلك من خلال خدمته في سلاح المشاة على مدار 6 سنوات، ولكن والسيناريو لم ير النور حتى وقتنا الحالي،ويتناول السيناريو قصة حقيقية بالكامل لعبور الجيش المصري القناة وتحقيق النصر، يحكي هذه القصة بداية من القطار من كوبري الليمون في رمسيس بمحافظة القاهرة حتى تحقيق مفاوضات السلام.

لطفي لبيب

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان آخر أعمال لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.

مسلسل “تل الراهب”



كما شارك في مسلسل تل الراهب من بطولة الفنان محمد رياض والفنانة أيتن عامر، والذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، وكان العمل من بطولة: أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله محمود، ميرهان حسين، مي القاضي، محمد البكري، وليد فواز، طارق عبد العزيز، محسن منصور، محمد عز، نور فخري، وغيرهم، والعمل من تأليف طارق بركات، وإخراج عصام الأعصر.

فيلم “انا وابن خالتي”



وأيضا فيلم "أنا وابن خالتي" تدوره أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات ولكل منهما مغامرة فى حياته، الفيلم من بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادي مهنا، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.