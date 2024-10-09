نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن فؤاد يعود إلى الأضواء بعد غياب 17 عامًا مع عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مميزة ينتظرها عشاق الفن، يحل المطرب حسن فؤاد ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، وذلك يوم الاثنين المقبل عبر قناة الحياة.

تأتي هذه المقابلة بعد اعتزال فؤاد الفن وغيابه عن الشاشة لمدة 17 عامًا، ليعود ويكشف عن أسرار هذه الفترة الطويلة وأسباب عودته مرة أخرى إلى الساحة الفنية.

أسرار الاعتزال والعودة إلى الفن

يبدأ حسن فؤاد حديثه في البرنامج بتسليط الضوء على أسباب اتخاذه قرار الاعتزال، وابتعاده عن الوسط الفني،كما يوضح الأسباب التي دفعته إلى العودة بعد هذا الغياب الطويل.

خلال اللقاء، يكشف عن العديد من المفاجآت والأسرار التي لم تكن معروفة للجمهور من قبل، مثل الظروف العائلية والشخصية التي أثرت على مسيرته الفنية، وعلاقته بوالديه وأسرته.

مسيرة فنية حافلة بالأغاني والدراما

يستعرض فؤاد في المقابلة أهم المحطات الفنية في مسيرته، من بينها ذكرياته مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي وتعاونهما الناجح في أغنية "أرابيسك" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما يتحدث عن تجاربه في التمثيل، وأدواره في مسلسلات مثل "الوتد" و"أوراق من المجهول" و"حبنا الكبير". ولم ينسى نجاحاته في غناء تترات المسلسلات الشهيرة، مثل "ألف ليلة وليلة"، "سعد اليتيم"، و"الوزير العاشق".

تأثير فني ورحيل الأحباء

يتطرق حسن فؤاد إلى التأثير الكبير الذي تركته وفاة الفنانين علاء ولي الدين وعبد الله محمود على حياته الشخصية والمهنية، وكذلك عن علاقته بزملاء الطرب مثل علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح.

كما يكشف عن حياته بعد اعتزاله الفن، وتحوله إلى إمام مسجد، حيث حصل على إجازة في القرآن الكريم.

الحياة بعد الفن وحب الأسرة

في الجزء الثاني من الحلقة، تظهر زوجة حسن فؤاد لتشارك المشاهدين العديد من الجوانب الخاصة بحياتهما العائلية، وكيف استطاعت الأسرة دعمه خلال فترة اعتزاله وبعد عودته مرة أخرى.

أسباب الابتعاد عن الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية

يكشف حسن فؤاد عن أسباب عدم تقديمه حفلات في دار الأوبرا أو في مهرجان الموسيقى العربية خلال فترة اعتزاله، وكيف تأثر قراره بالحياة الروحية التي عاشها بعد الابتعاد عن الأضواء.

تعد هذه المقابلة فرصة لعشاق حسن فؤاد لاكتشاف تفاصيل جديدة ومشوقة عن حياته ومسيرته الفنية الطويلة، وتعد بداية جديدة لعودة فنان لطالما أسعد جمهوره بأعماله.