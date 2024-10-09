نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يوجه طلبًا غريبًا لجمهوره.. "مكافأة مالية لمن ينجح في تحدي بصمتي الصوتية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الفنان سامو زين طلبًا مثيرًا للدهشة إلى جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ طالبهم بمساعدته في قضية تتعلق بالبصمة الصوتية الخاصة به من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين متابعيه.

تحدي البصمة الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي

في منشور له، كتب سامو زين: "مساء الخير على الجميع... بعد محاولاتي المستمرة مع عدة جهات مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي لصنع بصمتي الصوتية ولم ينجح أحد حتى الآن، قررت إدارة أعمالي تقديم مكافأة مالية لأي شخص يستطيع تحقيق هذا التحدي". وأوضح أن الفشل في الوصول إلى بصمته الصوتية كان دافعًا لتقديم هذا العرض الفريد.

استضافة سامو زين في برنامج "هو وهن"

على صعيد آخر، حل سامو زين ضيفًا على برنامج "هو وهن" الذي تقدمه الإعلامية نرمين شريف عبر قناة المحور. تحدث في اللقاء عن أحدث أعماله الفنية ومشاريعه المستقبلية، والتي يتصدرها فيلمه الجديد "كوابيس".

تفاصيل فيلم "كوابيس"

كشف سامو زين عن بعض التفاصيل المتعلقة بفيلمه المنتظر "كوابيس"، الذي يعمل على تطويره منذ ثلاث سنوات. وأوضح أن الفيلم يحمل طابعًا كوميديًا، مع مزيج من الأكشن والدراما، ما يجعله تجربة فنية مختلفة عن أعماله السابقة.

بهذا التفاعل المتواصل بين سامو زين وجمهوره، يبدو أن التحديات الفنية والابتكارات التقنية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مسيرته، سواء من خلال تقديم أفكار جديدة أو البحث عن تقنيات حديثة تعزز من تقديمه للجمهور.