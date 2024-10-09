دار الأوبرا المصرية تحتفي بذكرى حرب أكتوبر من خلال سلسلة "أرواح في المدينة"

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أحمد جودة - القاهرة -

في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، لقاء خاصًا ضمن سلسلة "أرواح في المدينة" التي يقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي.

يتناول اللقاء فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، الذي يعد أحد أهم الأفلام التي خلدت بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

احتفاء بمرور نصف قرن على فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"

يتزامن اللقاء مع مرور خمسين عامًا على عرض فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، والذي يعد من أبرز الأعمال السينمائية التي رصدت أحداث حرب أكتوبر وتفاعل الشعب المصري معها، الفيلم من بطولة نخبة من النجوم مثل محمود ياسين، حسين فهمي، يوسف شعبان، صلاح السعدني، نجوى إبراهيم، وسعيد صالح.

تدور قصته حول جندي مصري يُدعى "محمد"، الذي يشارك في حرب أكتوبر بعد نكسة 1967، ويقاتل من أجل استعادة كرامة وطنه وحماية حبيبته "فاطمة" من التهديدات المحيطة.

حضور أبناء الشهيد إبراهيم الرفاعي

يميز هذا اللقاء حضور أبناء الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، أحد أبطال الجيش المصري، الذي ترك بصمات خالدة في تاريخ العسكرية المصرية، مشاركة عائلته في هذه الفعالية تضيف بعدًا إنسانيًا ووطنيًا يعزز من قيمة الاحتفال بالفيلم وتخليد ذكرى الشهداء.

سلسلة "أرواح في المدينة" ومشروع "القاهرة عنواني"

تعد سلسلة "أرواح في المدينة" جزءًا من مشروع "القاهرة عنواني" الذي أطلقه محمود التميمي قبل أكثر من عامين، بهدف حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق تاريخ مصر من خلال الفن والثقافة.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع جهات ثقافية مختلفة، بما في ذلك النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة، يسعى المشروع إلى تقديم محتوى ثقافي هادف يربط بين الأجيال، ويعيد إحياء ذاكرة البطولات المصرية.

بهذا اللقاء، تواصل دار الأوبرا المصرية دورها الريادي في تعزيز الهوية الوطنية من خلال الفن والثقافة، في إطار سلسلة من الفعاليات التي تحتفي بتاريخ مصر المجيد.