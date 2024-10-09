أتوبيس الفن الجميل يقدم جولات ثقافية للأطفال في ذكرى نصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر، نظم أتوبيس الفن الجميل عددًا من الجولات الثقافية للأطفال، حيث قام بزيارات ميدانية إلى متاحف بارزة في القاهرة والجيزة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

زيارة متحف "راتب صديق"

استهل الأطفال جولتهم بزيارة متحف "راتب صديق" في المنيب، حيث تعرّفوا على تاريخ المتحف الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 2014.

يضم المتحف 146 عملًا فنيًا من إبداعات الفنان التشكيلي راتب صديق، إضافة إلى أعمال زوجته الفنانة عايدة شحاتة. شملت الجولة أيضًا زيارة قاعات المتحف المختلفة، بما في ذلك المكتبة، المسرح المكشوف، ومركز تنمية مواهب الأطفال، حيث شارك الأطفال في ورشة لتعليم التشكيل بالخزف.

جولة في متحف طه حسين

تواصلت الفعاليات بزيارة إلى متحف ومركز طه حسين الثقافي، حيث تعرف الأطفال على حياة وأعمال "قاهر الظلام" طه حسين، الذي يعتبر علامة بارزة في تاريخ الأدب العربي.

بعد ذلك، شارك الأطفال في ورشة فنية تدريب غادة عبد النبي، لتعزيز قدراتهم الإبداعية.

ورشة حكي عن دور الدكتور محمود يوسف سعادة في حرب أكتوبر

اختُتم اليوم بورشة حكي عن الدكتور محمود يوسف سعادة ودوره في حرب أكتوبر، قدمتها يمنى حسين.

تناولت الورشة كيفية استخلاص 45 طنًا من الوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي من الوقود المنتهي الصلاحية، وهو ما ساهم بشكل فعال في الحرب.

عقب الورشة، قام الأطفال بتصميم لوحات فنية تعبر عن نصر أكتوبر تحت إشراف المدربة سارة علي، وذلك خلال زيارتهم إلى متحف الشرطة.

جولات أتوبيس الفن الجميل خلال شهر أكتوبر

يأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة الدكتورة جيهان حسن، تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى. وتستمر جولات أتوبيس الفن الجميل للأطفال طوال شهر أكتوبر، بهدف تقديم تجربة ثقافية وفنية مميزة للأطفال، تساهم في تعزيز وعيهم بتاريخ بلدهم وتراثها الفني.