عادل أديب: كنت باجي زي الضيف في البيت وزوجتي شالت الهم

القاهرة - محمد ابراهيم - حل المخرج عادل أديب برفقة أسرته ضيوف في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC..

كشف المخرج عادل أديب عن تفاصيل وأسرار تتعلق بحياته الشخصية وأبنائه، مشيرًا إلى أنه تحمل المسؤولية الكاملة هي زوجته الفنانة منال سلامة، قائلا: "أنا كنت زي ضيف، هي اللي شالت الهم كله".

وتابع: "هي بصراحة مربياني معاهم، كانت شايلة همنا كلنا، أنا بدأت أفهم أولادي لما كبروا".

واستكملت حديثها قائلة: "إحساسي أن أنا مش موجود، كان مخليني دايما عندي إحساس أني مشتاق لأولادي وكنت محتاج ليهم، ولما كنت برجع البيت منال كانت بتقعد جنبي وتحكيلي كل حاجة، كانت بتخزن طول اليوم وتحكيلي لما أجي".

وأضافت: "هي بصراحة ربنا يكرمها قدرت تحافظ عليهم وتحط فيهم مثل مهمة أوي، ولحد النهاردة هي بتلعب دور الأم بشراسة، لأن العالم بقى صعب، واللي بنشوفه في العالم بقى صعب، والخوف بقى زيادة".