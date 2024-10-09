لهذا السبب.. عفاف مصطفى تتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت اسم الفنانة عفاف مصطفى تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لمشاركة جمهورها بمنشورا لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتشتكي فيه من قلة الأدوار الفنية المعروضة عليها.

وأرفقت بالمنشور تعليقا قالت فيها: "أتردد في الفضفضه لأتحاشي التطاول من قله مشوهه ياجماعه بصدق انا في أزمه ففي وطني الفني الآن 40 مسلسل لرمضان ولأول مره أصبح جليسة المنزل لأسباب مجهوله".

وأضافت: "كنت بصبر نفسي الشهور اللي فاتت من غير شغل واعتبرها لحظات تأمل دلوقت بقول لنفسي "قعادك يا جميل طول.. وده أول قعاد بيطول".



تعليقات الجمهور على منشور عفاف مصطفى

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يفك كربك، ربنا يرزقك، ربنا يحقق لك كل ما تتمناه، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عفاف مصطفى

والجدير بالذكر أن اخر أعمال عفاف مصطفى مسلسل بـ ١٠٠ راجل، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.