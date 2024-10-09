أميرة أديب: أهلي علموني أعتمد على نفسي .. والناس فاكرينني باخد مليون جنيه في الساعة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة أميرة أديب عن تجربتها في الاستقلال منذ طفولتها، مستعرضة الدروس التي تعلمتها من والديها، منال سلامة والمخرج عادل أديب، وذلك خلال اطإستضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة DMC.

قالت أميرة أديب: "أهلي ربوني انني اعتمد على نفسي، أول مرة سافرت لوحدي كان عندي 12 سنة معرفش ازاي، من وانا صغيرة بيقولولي انتي هتدرسي برا فهاتي درجات كويسة، دي حاجة كنت عارفة انها هتحصل، وعارفة ان انا هتكيف مع أي مكان".

وتابعت: "رحت أمريكا فرشت البيت وعيشت مع 8 محستش بأي حاجة غريبة وكنت جاهزة جدًا إنني أعيش لوحدي، أهلي برضه من واحنا صغيرين مربييني انني أول ما أطلع بطاقة يبقى هشتغل، ودة معناه إن لو عزت أي رفاهية لازم أصرف عليها، فابتديت أعلم جومباز ورقص في الحضانة، ابتديت اعمل كدة عشان أحوش واسافر، أمي كانت بتحاول تعودني أبقى مستفلة، ماما قالت عايزة موبايل أو جيتار أي حاجة غير اساسيات الحياة، هتجيبيها لنفسك".

واستكملت حديثها قائلة: "الناس كلها من برة بتقول أكيد أبوها بيديها مليون جنيه في الساعة أو أي حاجة عايزاها بيجيبهالها، وأنا مش عارفة دة إيه أنا مش شايفة إن دة أصلًا غلط، يارب في يوم من الأيام أقدر أدي لعيالي أي حاجة هما عايزينها، الناس بتحسسني إنها حاجة وحشة إن أنا عندي ضهر".