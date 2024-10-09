فنانون استخدموا العلاج الجيني لأمراض السرطان(تقرير)



القاهرة - محمد ابراهيم -

العلاج الجيني هو تقنية طبية حديثة تهدف إلى معالجة الأمراض عبر تعديل الجينات. في السنوات الأخيرة، تم استخدام هذا النوع من العلاج بشكل متزايد في معالجة السرطان، حيث يسعى العديد من الفنانين والشخصيات العامة إلى دعم الأبحاث والتوعية حول هذه التكنولوجيا.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن فنانين عالجوا في العلاج الجيني لأمراض السرطان



سيلين ديون



بعد أن عانت من مشاكل صحية، أصبحت سيلين ديون من الداعمين الرئيسيين للأبحاث في مجال العلاج الجيني. قامت بالتبرع لمؤسسات تبحث في العلاجات الجينية للسرطان.

مايكل دوغلاس

عانى مايكل دوغلاس من سرطان الحلق، وأصبح ناشطًا في مجال التوعية حول العلاج الجيني. شارك في عدة حملات لجمع التبرعات لدعم الأبحاث المتعلقة بالعلاج الجيني.

أنجلينا جولي



بعد أن خضعت لجراحة وقائية بسبب خطر الإصابة بسرطان الثدي، أصبحت أنجلينا جولي تدعم الأبحاث التي تسعى لتطوير طرق علاج جديدة، بما في ذلك العلاج الجيني.

تأثيرهم على المجتمع



التوعية:ساهم هؤلاء الفنانون في رفع مستوى الوعي حول فوائد العلاج الجيني وأهميته في معالجة السرطان.

جمع التبرعات: من خلال حملاتهم، تمكنوا من جمع ملايين الدولارات لدعم الأبحاث.

الإلهام: قصصهم الشخصية ألهمت الكثيرين للبحث عن خيارات علاجية جديدة والتفكير في العلاج الجيني كخيار قابل للتطبيق.



يعتبر العلاج الجيني أملًا جديدًا لملايين الأشخاص المصابين بالسرطان. من خلال دعم الفنانين والشخصيات العامة، يمكن تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي. إن تأثيرهم يمتد إلى المجتمع بأسره، مما يساعد في تغيير تصور الناس حول السرطان والعلاج الجيني.