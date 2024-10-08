نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يجري البروفات النهائية استعدادا لحفل انتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وضمن إحتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر وفي ضوء خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة يقوم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بعمل البروفات النهائية لحفل نصر أكتوبر المجيد والذي يقوم بإحيائه الفنان القدير علي الحجار البروفات النهائية والتي تجرى الآن على مسرح البالون إستعدادا لإحياء حفل إنتصارات أكتوبر المجيد المقرر إقامتها غدا.

تجرى البروفة النهائية لحفل الفنان علي الحجار بحضور الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج الحفل غدا.

من ناحية أخرى سيقوم علي الحجار بغناء مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور ويبدأها بأغانية مسلسل المال والبنون ويختمها بميدلي إنتصارات أكتوبر.

كما سيقوم علي الحجار بغناء "على قد ماحبينا - زي الهوى - العروسة - ياأرضنا - ماتمنعوش الصادقين - أنا كنت عيدك - الليل وآخره - ريشة - النديم - الزين والزينة - في قلب الليل - مسألة مبدأ - لما الشتا يدق البيبان - تجيش نعيش - عارفة - بوابة الحلواني".

وتقام إحتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين حيث سيعرض بالفصل الأول من الإحتفالية أوبريت "إيد واحدة" الذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية إخراج تامر الخطيب.

وقد قامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت، ويتضمن الفصل الثاني من الإحتفالية الفقرة غنائية للنجم الكبير علي الحجار.

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