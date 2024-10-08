نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف ومي عز الدين في "قلبي وأشباحه" بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان عمرو يوسف بجانب الفنانة مي عز الدين في النسخة الخامسة من موسم الرياض بمسرحية قلبي وأشباحه، وبدأ التحضير لها خلال الفترة الماضية تمهيدًا لعرضها قريبًا.

أحدث أعمال عمر يوسف

ومن ناحية اخري، يواصل عمرو يوسف التحضيرات المبدئية لفيلمه الجديد "درويش المصري"، الذي يكتبه وسام صبري ويخرجه وليد الحلفاوي، يدور الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويستعرض تحول البطل إلى شخصية شعبية، وهي تجربة جديدة بالنسبة لعمرو يوسف، وانضم إلى طاقم العمل مصطفى غريب، ومن المتوقع الكشف باقي أسماء الممثلين قريبًا.

عمر يوسف في موسم الرياض

سبق، وشارك عمرو يوسف في فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة بمسرحية قصة حياة أمي، ودارت أحداثها حول مجموعة من الأشقاء تفرقهم الحياة، حيث يعمل كل منهم في بلد مختلف عن الآخر، وبعد فشل محاولات الوالدين في لم شملهم، تدبر شقيقتهم حيلة لتجمعهم من جديد، وشارك في البطولة ريم مصطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، مصطفي خاطر، محمد شاهين، إيمان السيد، دنيا ماهر.

اخر اعمال مي عز الدين

وكان اخر اعمال مي عز الدين هي مسرحية زواج اصطناعي، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض وشارك فيها بيومي فؤاد، محمد أنور ومصطفى غريب، وايضا شاركت في مسلسل «كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، والذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا، شارك في بطولته: «منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، دنيا ماهر» بالإضافة إلى نجوم آخرين، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

اخر اعمال عمر يوسف

وكان اخر اعمال عمر يوسف هو فيلم ولاد رزق 3 الذي جمعه بـ أحمد عز، وحقق نجاحًا غير مسبوقًا في دور العرض المصرية والخليجية، وجسد ضمن أحداث العمل، شخصية ربيع رزق وهو ثاني أكبر الأشقاء بين ولاد رزق بعد أحمد عز، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تلعب دور سمر في الفيلم، ضم نخبة من النجوم، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، وإياد نصار، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.