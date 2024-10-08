نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي ينهي خلافه مع محمد فؤاد والسر نزار الفارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد هنيدي عن العديد من الأسرار الشخصية في حياته وذلك خلال البرومو في برنامج "مع نزار الفارس"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر فضائية الرابعة tv.

خلاف محمد هنيدي ومحمد فؤاد

وتحدث محمد هنيدي عن خلافه مع المطرب محمد فؤاد، كما أنهى نزار الفارس الخلاف بينهما وأعلن "هنيدي" عن صلحه وأبدى رغبته في الحديث مع محمد فؤاد مجددًا مرة أخرى.

وأوضح "هنيدي"، أنه لم يفكر في الصلح بين شركة روتانا والمطربة شيرين عبد الوهاب لحل الأزمة الأخيرة التي دارت بينهما مؤخرًا بعد حذف الشركة عدة أغاني لها من ألبومها الجديد.

كما سأل نزار الفارس محمد هنيدي، "لو كان مكان كرستيان رونالدو لمدة يوم واحد ماذا يفعل بجورجينا"، كما دار الحديث عن الزعيم عادل إمام وهل نجح هنيدي أن يكون خليفته على الشاشة.

وأختتم الفنان محمد هنيدي، أنه يتمنى تقديم دويتو غنائي مع المطرب أوكا، فهو يحب أغانيه ويسمعها في جميع الأوقات.