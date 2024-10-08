نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال مسلسل تيتا زوزو فى ضيافة صاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة الذي يعرض على شاشة dmc، أبطال وصناع مسلسل تيتا زوزو، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

تفاصيل حلقة أبطال مسلسل تيتا زوزو مع صاحبة السعادة

ومن المقرر أن يتحدث أبطال مسلسل تيتا زوزو عن كواليس العمل، وتعاونهم مع إسعاد يونس والصعوبات التي واجهتهم خلال فترة التجهيز، والمواقف التي جمعت بين فريق العمل ككل وقت التصوير.

أبطال مسلسل تيتا زوزو فى ضيافة صاحبة السعادة

ضيوف برنامج صاحبة السعادة خلال الحلقتين كل من: محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، بسمة داوود، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، سمر علام، عابد عناني، والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد عبدالعزيز، دنيا ماهر وإسراء نبيل وأحمد عنان وجودي مسعود وجوليا كريم ومدثر حسن ومعاذ جاد وكارلا سعد وصالح مهدي.

موعد مسلسل تيتا زوزو

تعرض قناة dmc دراما، مسلسل تيتا زوزو في تمام الساعة الـ 11 مساء، وتعاد الحلقات على dmc دراما في الساعة الـ 7:30 صباحا، والإعادة الثانية في الـ 4 عصرا.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

كان مسلسل تيتا زوزو، مكون من 30 حلقة، ويشارك بجانب إسعاد يونس في بطولته كل من صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، عابد عناني، نور محمود، سمر علام، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، مع عدد من الأطفال، والمسلسل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل تيتا زوزو

ودارت قصة مسلسل تيتا زوزو في إطار اجتماعي عائلي لايت، يتناول علاقة الأجداد بأحفادهم واختلاف الأجيال، وتقدم إسعاد يونس ضمن أحداثه شخصية وكيل وزارة الزراعة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشكلات وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها، يظهر صلاح عبدالله خلال الأحداث بشخصية جار إسعاد يونس وهي حبه القديم ويتمني الزواج منها، وهو الداعم لها طوال الوقت في المشاكل التي تواجهها، ويظهر نور محمود ومحمد كيلاني وندى موسى وسمر علام كأبناء إسعاد خلال العمل.