نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض قريبا.. منصة watch it تطرح البوستر الرسمي لمسلسل ٦ شهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة watch it البوستر الرسمي لمسلسل ٦ شهور بطولة نور النبوي، وذلك استعدادا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة بشكل حصرى عبر شاشتها.

منصة watch it تطرح البوستر الرسمي لمسلسل ٦ شهور

وعلقت منصة watch it علي البوستر: البوستر الرسمي لمسلسل ٦ شهور من إنتاجات WATCHIT الأصلية، يُعرض قريبًا وحصريًا.

البوستر الرسمي لمسلسل ٦ شهور

وتصدر البوستر الرسمي أبطال مسلسل 6 شهور، وهم الفنان نور النبوي ونور إيهاب، وسط أوراق العقارات والحسابات.

الإعلان التشويقي لمسلسل 6 شهور

سبق، أطلقت منصة Watch It، الإعلان التشويقي لمسلسل، وظهر نور وهو يخرج من المصعد حاملًا حقيبته، وتبدو على وجهه علامات التوتر والترقب، مما يوحي بأنه على وشك مواجهة لحظة حاسمة، حيث يقول: "يا رب.. بسم الله".

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

أبطال مسلسل 6 شهور

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر، مراد مكرم، بسمة نبيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

نور النبوي يروج لمسلسل 6 شهور

ومن جانبه، سبق، وروج نور النبوي لمسلسل «6 شهور»، استعدادا لعرضه بشكل حصري عبر منصة «WATCH IT» الرقمية خلال الفترة المقبلة، وقال النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لكل السيدات والسادة اللي بيشتغلوا في الـ REAL ESTATE والعقارات أشهر شغلانة في مصر دلوقتي، أنا وعدت ووفيت.. مسلسل 6 شهور، قريب جدا على منصة واتش ات».

اخر اعمال نور النبوي

وكان اخر اعمال نور النبوي هو مسلسل إمبراطورية ميم، وهو من بطولة والده خالد النبوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم، ودارت أحداث المسلسل حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.