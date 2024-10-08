فيديو.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب لرسالة محبه لجمهورها من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "أكس".

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

وعلقت شيرين عبد الوهاب علي الفيديو:" فرحت جدا جدا بالفيديو الجميل ده وكلمة بحبكم مش هتبقي قد الحب والفرحة اللي جوايا قلتها قبل كده وانتم بتأكدو كلامي جمهوري هما عيلتي الكبيرة بحبكم جدا وشكرا علي الكلام الحلو دة منكم ".

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

ومن ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والتي من المقرر إقامتها قريبا، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت الشركة المنظمة بطرح حملة الترويج عن الحفلة، ونشرت مقطع فيديو للفنانة، معلنة عن إحيائها حفلًا ضخمًا يُعتبر الأكبر في دبي، وستكشف عن باقي تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر أن تقدم شيرين مجموعة من أغانيها المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “آه يا ليل، الوتر الحساس، علي بالي، كلي ملكك، كلام عينية، كدابين، حبه جنة، جرح تاني".

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، هي أغنية «عسل حياتي» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور. الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع النابلسي، وتريات سعيد كمال، جيتار أحمد حسين، تسجيل وماستر خالد سند.

كلمات أغنية «عسل حياتي» لـ شيرين

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى