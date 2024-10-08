صراع الإيرادات.. "إكس مراتي" يقترب من القمة و"اللعب مع العيال" يحتل المركز الرابع

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد الموسم الصيفي الحالي تنافسًا شرسًا بين 7 أفلام في دور العرض السينمائي، حيث تصدرت الأفلام الإيرادات وتقديم تجارب سينمائية متنوعة بين الكوميديا، الأكشن، والرومانسية.

وفيما يلي يستعرض “دوت الخليج” تفاصيل الإيرادات التي حققتها الأفلام المتنافسة أمس.

فيلم "عاشق"

يتصدر الإيرادات استطاع فيلم "عاشق" أن يحتل المركز الأول في قائمة الأفلام المعروضة بتحقيقه إيرادات بلغت 262،546 جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومحسن محيي الدين، وتأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح. يروي الفيلم قصة حب رومانسية تتخللها مواقف درامية متعددة، مما ساهم في جذبه لجمهور كبير.

فيلم "إكس مراتي" في المركز الثاني

جاء فيلم "إكس مراتي" في المركز الثاني بعد تحقيقه إيرادات بلغت 185،228 جنيه.

الفيلم من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني. يدور الفيلم حول صراع كوميدي بين زوجين سابقين وما يحدث بينهما من مواقف مضحكة بعد الانفصال.

"ولاد رزق 3" يواصل النجاح

تمكن فيلم "ولاد رزق 3" من تحقيق إيرادات بلغت 54،564 جنيه.

الفيلم يجمع نخبة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين. تدور أحداثه حول محاولة الأبطال سرقة شيء ثمين من الملاكم العالمي تايسون فيوري، مما يدفعهم للدخول في سلسلة من الصراعات المليئة بالإثارة والأكشن. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

"اللعب مع العيال" يحتل المركز الرابع

حقق فيلم "اللعب مع العيال" إيرادات بلغت 44،455 جنيه.

الفيلم من بطولة محمد إمام ويعود للمخرج شريف عرفة، الذي قدم سابقًا أفلامًا ناجحة مثل "الناظر" و"فول الصين العظيم".

يتناول الفيلم قصة شاب يواجه سلسلة من المواقف الكوميدية الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

"عنب" يتراجع للمركز الخامس

فيلم "عنب" حقق إيرادات بلغت 37،839 جنيه، الفيلم يدور في إطار كوميدي حول ليلة توديع العزوبية لأبطال العمل، حيث يتعرضون لمواقف مضحكة بعد تناول مشروب يؤدي إلى فقدانهم للذاكرة. الفيلم من بطولة آيتن عامر وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي، ومن إخراج أحمد نور.

إيرادات "عصابة الماكس"

جاء فيلم "عصابة الماكس" في المرتبة السادسة بإيرادات بلغت 24،131 جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة، وإخراج حسام سليمان.

يدور الفيلم في إطار كوميدي عن مغامرات عصابة تحاول تنفيذ عمليات سرقة بطرق كوميدية.

"جوازة توكسيك"

في ذيل القائمة احتل فيلم "جوازة توكسيك" المركز الأخير بإيرادات بلغت 3،058 جنيه.

الفيلم يقدم قصة كوميدية حول رحلة حب مضطربة بين فريدة وكريم، وما يواجهانه من صراعات بسبب اختلاف الخلفيات الاجتماعية وتدخل الأهل. الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وإخراج محمود كريم.