محمود سعد يستكشف تونس في "سولد أوت – كامل العدد" ويستضيف كارمن سليمان بحفل غنائي مميز

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل الإعلامي المصري محمود سعد رحلته في تونس من خلال برنامجه "سولد أوت – كامل العدد" الذي يعرض على قناة "CBC"، حيث تأخذنا الحلقات في جولة ثقافية وسياحية بين معالم تونس الشهيرة.

ويترقب المشاهدون عرض الجزء الثالث من الرحلة، المقرر له يوم الخميس المقبل، ليواصل سعد تسليط الضوء على جمال تونس وتنوع ثقافتها.

محمود سعد في قلب تونس.. معالم ثقافية وتاريخية

في الجزء الثالث من البرنامج، الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً، يواصل محمود سعد جولته بين أبرز معالم تونس، مستعرضًا مناطق تاريخية وثقافية هامة مثل سيدي بوسعيد، قرطاج، ومسجد الزيتونة. كما يأخذ المشاهدين في جولة بين الأسواق الشعبية التقليدية التي تعكس الطابع الفريد للثقافة التونسية، مع التركيز على بعض الرموز الثقافية الهامة في البلاد.

أكلات تونسية تقليدية والهريسة الشهيرة

خلال الحلقة، يُقدم سعد لمحة عن المأكولات التونسية التقليدية الشهيرة، والتي تشكل جزءًا من التراث الغني لتونس.

ومن أبرز تلك الأكلات التي يستعرضها الهريسة التونسية التي تحظى بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى الحديث عن تقاليد الطعام في الأسواق الشعبية وكيفية تحضير هذه الأطباق التي تجمع بين الطعم الأصيل والتاريخ الطويل.

حفلة مميزة لكارمن سليمان.. مفاجآت للجمهور

وفي حلقة يوم الجمعة، يقدم البرنامج حفلًا غنائيًا للفنانة المصرية كارمن سليمان، التي تشدو بأجمل أغانيها أمام جمهور متفاعل، لتكون هذه الأمسية فرصة لمحبيها للاستمتاع بصوتها المميز.

وتضيف كارمن لمسة مميزة للحفل بطلبها من شقيقتها فرح سليمان الصعود إلى المسرح ومشاركتها الغناء، لتكون هذه المرة الأولى التي يغنيان معًا في حفل جماهيري، ما شكّل مفاجأة جميلة للحضور.

تونس الخضراء كما لم ترها من قبل

من خلال هذه الحلقات، يسعى محمود سعد إلى إبراز الجوانب المختلفة لتونس، ليس فقط من حيث الأماكن السياحية والتاريخية، بل من خلال عرض جزء من الحياة اليومية في تونس، وتقديم تجربة ثقافية ثرية تعكس تنوع هذا البلد.

البرنامج يُعد جسرًا بين الثقافات، حيث يقدم تونس بأسلوب جديد يدمج بين الماضي والحاضر.

برنامج "سولد أوت – كامل العدد" يجمع بين الثقافة والفن

من خلال حلقاته المميزة في تونس، يجمع محمود سعد بين تقديم الثقافة، الفن، والتاريخ، ما يجعله واحدًا من البرامج الأكثر انتظارًا على قناة "CBC".

تلك الحلقات ليست فقط فرصة لاكتشاف تونس من زاوية جديدة، بل أيضًا للاستمتاع بتجارب فنية وثقافية غنية تلامس حياة الشعب التونسي وتراثه الطويل.