بحضور المحافظ.. الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، الإثنين، حفلًا فنيًا في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد الحفل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيدية والشعبية بالمحافظة، وتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.

مصر حكاية

استهلت الفعاليات بديفيليه بعنوان "مصر حكاية" في استقبال الحضور، ومتابعة مسيرة كبيرة لسيارات محملة بالأعلام والزهور ابتهاجا بذكرى النصر والعيد القومي من شرفة المركز، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتابع الحضور فيلما وثائقيا عن أبرز مشاهد وكواليس استعدادات القوات المسلحة المصرية لخوض غمار معركة العبور العظيم، كما قدم فيلم تسجيلي عن تاريخ محافظة الغربية.

أوبريت انتصار شعب

وتضمن الحفل أوبريت "انتصار شعب" تضمن عددًا من الأغاني الوطنية التي قدمتها فرقة أوبرا عربي بقيادة وإخراج الفنان المايسترو محمد مصطفى، وتدريب رنا بركات، من بينها: صورة صورة، خلي السلاح صاحي، على الربابة بغني، ورايحين شايلين في إيدنا سلاح، تخلله لقطات تسجيلية عن انتصارات أكتوبر المجيدة وأغنية خاصة لعروس الدلتا في عيدها القومي، واختتمت فرقة مواهب الباليه بالمركز الثقافي لمدينة طنطا فقرات الحفل الفني بباقة من الاستعراضات والرقصات على موسيقى الأغاني الوطنية منها: خدوا بالكو دي مصر، عدينا في 6 ساعات، تدريب الفنان عبد الرحمن صلاح.

أبرز الحاضرين

حضر الحفل د. محمود عيسى، نائب المحافظ، د. محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، العميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري، والعقيد أحمد الكنيسي، وأحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الازهر الشريف بالغربية، الشيخ الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، ولفيف من مديري ووكلاء المديريات بالمحافظة.