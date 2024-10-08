في ذكرى وفاة المخرج شادي عبد السلام... تعرف على أبرز المحطات الفنية له

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة المخرج شادى عبد السلام، وتميز بالإصرار والعزيمة والذكاء والطموح، فقد بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج فى فيلم بولندى باسم " الفرعون" ثم فيلم "وإسلاماه"، والفيلم الإيطالى "الحضارة" والفيلم الأمريكى "كليوباترا"، ومن هنا حفر اسمه بجانب التراث والحضارة، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.

نشأة شادي عبد السلام

ولد فى 30 مارس 1930 فى الإسكندرية، وتخرج من مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية سنة 1948، درس فنون المسرح بلندن عام 1949، بدأ حياته الفنية كمصمم ديكور سنة في الفيلم البولندى "الفرعون ".



بداياته الفنية



واتجه إلى الإخراج وعمل كمساعد مخرج فى فيلم واسلاماه، والفيلم الإيطالى الحضارة، والفيلم الأمريكى كليوباترا.



ونجح شادي عبد السلام في خطف قلوب الجماهير منها الفلاح الفصيح 1970، وجيوش الشمس سنة 1974، وكرسى توت عنخ أمون الذهبى، والأهرامات وما قبلها 1984، ورع رمسيس الثانى 1986، وفيلم المومياء بدأ بمشروع فيلم "إخناتون" إلا أنه لم يرى النور حتى الآن، واسلاماه، عنتر ابن شداد، الخطايا، شفيقة القبطية، رابعة العدوية، الناصر صلاح الدين، بين القصرين السمان والخريف، أمير الدهاء، أمير العرب، فهى من توقيع شادى عبد السلام.