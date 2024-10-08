أبطال وصناع "تيتا زوزو" في ضيافة "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.



ضيوف صاحبة السعادة

يحل ضيوفًا على البرنامج خلال الحلقتين كل من: محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، بسمة داوود، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، سمر علام، عابد عناني، والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد عبدالعزيز.



وكذلك دنيا ماهر وإسراء نبيل وأحمد عنان وجودي مسعود وجوليا كريم ومدثر حسن ومعاذ جاد وكارلا سعد وصالح مهدي.

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو على شبكة قنوات DMC، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC، وفي 11 مساء على قناة DMC دراما، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على منصة WATCH IT الرقمية.