لهذا السبب.. كندة علوش تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة كندة علوش تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من خمسة آلاف عملية بحث، وذلك بعدما كشفت عن تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC.



أبرز تصريحات كندة علوش

تحدثت كندة علوش عن بداية معرفتها خبر اصابتها بمرض السرطان، قائلة:" أول ما عرفت إن عندي الموضوع دة، الله أعطاني إحساس إني أعالج الموضوع لحالي، وحسيت إن مشاركة ناس كتير سواء أصدقاء أو جمهور تشتيت مش قادرة عليه".

وأضافت: "عايزة أقول لكل أم وسيدة وامرأة تمر بهذا الموضوع إنت قوية، الله عاطيكي قوة ما ممكن تتخيليها، وإذا قدرتي تتقبلي الموضوع بإيجابية وحب ورضا راح تعدي منها دون خوف".

وتابعت: "طبعا كان معي زوجي وأسرتي وأهلي والأصدقاء، لكن حسيت إذا مشيت الطريق لحالي راح أكون أكتر تركيز وأتعلم من التجربة".

كندة علوش



آخر أعمال كندة علوش

ويذكر أن آخر أعمال كندة علوش مسلسل “ستات بيت المعادي”، والمسلسل من بطولة: إنجي المقدم، ميرهان حسين، نهال كمال المهدي، أحمد وفيق، صبري فواز، وتدور احداث مُسلسل "ستات بيت المعادي" حول ثلاث نساء متزوجات في منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية.