نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أهم المحطات الفنية في حياة طلعت زكريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي توفي في مثل هذا اليوم من عام 2019، الذي رحل وترك خلفه الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان كثير من جمهوره ومحبيه، حيث كان يعتبر أحد أبرز نجوم الوسط الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أهم المحطات الفنية في حياة الراحل طلعت زكريا.

طلعت زكريا

معلومات عن طلعت زكريا

ولد طلعت زكريا في 18 ديسمبر 1960، بمحافظة الاسكندرية، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدّم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، لكنه تعافى منها.

مشوار طلعت زكريا الفني

قدم "زكريا" العديد من الأعمال الفنية المختلفة والناجحة، على مدار مسيرته الفنية، وقد بلغت تلك الأعمال أكثر من 170 عملًا فنيًا، وتنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح، حيث اشتهر بـ تقديمه الأدوار الكوميدية.

أبرز أعمال طلعت زكريا في السينما

وقدم "زكريا" العديد من الأعمال السينمائية، منها:فيلم حادي بادي، ملائكة الشوارع، بخيت وعديلة 2، أبو خطوة، ولا في النية أبقى، نور ونار، ليه خلتني أحبك، شجيع السيما، الأجندة الحمراء، حرامية في كي جي تو، جاءنا البيان التالي، اللبيس، الرجل الأبيض المتوسط، إحنا أصحاب المطار، هو فيه إيه، محامي خلع، كلم ماما، حرامية في تايلاند، إوعى وشك، المشخصاتي، التجربة الدنماركية، غبي منه فيه، عوكل، خالتي فرنسا، فتح عينيك، سيد العاطفي، حريم كريم، السيد أبو العربي وصل، أبو علي، كلام في الحب، قصة الحي الشعبي، عودة الندلة، عمارة يعقوبيان، حاحا وتفاحة، طباخ الريس، صياد اليمام، بون سواريه، الفيل في المنديل، بنطلون جوليت، اللي جاي أحسن، الجيل الرابع 4G، حليمو أسطورة الشواطئ، أخناتون في مراكش، بعد الخميس.

طلعت زكريا

أبرز أعمال طلعت زكريا في الدراما

ومن أبرز أعماله في الدراما:مسلسل ع الأصل دور، هي وغيرها، حفنة من رجال، رحلة أبو الوفا، النوة، الخطر، الوعد الحق، سر الأرض، حكايات من حارتنا، أنا اللي أستاهل، ألف ليلة وليلة، الرجل والليل، أبو العلا، وجاري البحث عن شحتة، عوضين وإمبراطورية عين، عباسية واحد، حياة الجوهري، حلم الجنوبي، بحار الغربة، السيد هيصة، الخط الساخن، عريس بالصدفة، أوراق من المجهول، القرموطي في مهمة سرية، الضوء الشارد، السيرة العاشورية، ميراث الريح، حكيم روحاني حضرتك، الإعصار، أحلام مؤجلة، شيكورونة، قط وفار فايف ستار، ضبط وإحضار، أحلام الكمنجاتي، لا تخرجوا آدم من الجنة، سيرة سعيد الزواني، جائزة نوفل، إنسى اللي فات يا فرحات، أميرة في عابدين، الدنيا حظوظ، الأحلام البعيدة، ملفات سرية، رياح الماضي، حد السكين، البنات، اختطاف، اثنان على الطريق الصعب، عيش أيامك، حلم الغلبان، المعمورة، من غير ميعاد، مبروك جالك قلق، عبد الحميد أكاديمي، راديو ستار، بابا في تانية رابع، المطعم تشي توتو، راجل وست ستات، معكم على الهواء هايم عبد الدايم، راسين في الحلال، بيت العيلة، زهرة وأزواجها الخمسة، جوز ماما، فينك 2، صايعين ضايعين، نظرية الجوافة، العراف، مبسوطة يا توتة، عفاريت محرز، المرافعة، زنوبيا والصمرقع، بس مباشر، عائلة حاحا، الزيبق، عزمي وأشجان.

أبرز أعمال طلعت زكريا في المسرح

ومن أبرز أعماله في المسرح: مسرحية الشخص، فارس وبني خيبان، البعبع، المستخبي، الحرامية أهم، البراشوت، إيه اللي حصل في شهر العسل، تكسب يا خيشة، الدبابير، بهلول في إسطنبول، عائلة الفك المفترس، المحظوظ وأنا، أنا ومراتي ومونيكا، العصمة في إيد حماتي، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، كحيون ربح المليون، سكر هانم، وبعدين، كوتش، بابا جاب موز، أبو جزمة بنفسجي، رسمي فهمي نظمي، سيبوني أغني.



