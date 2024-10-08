نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كلمات "علّي صوتك" لـ تاليا لحود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة اللبنانية تاليا لحود اغنيتها الوطنية، والتي حملت عنوان "علّي صوتك" من كلماتها وغنائها، ومن الحان ومكس وماستر جمال ياسين ومن إنتاج شركة NVAK.



تفاصيل أغنية علّي صوتك

علّي صوتك من الأغنيات الوطنية تدعم صمود الشعب اللبناني جراء العدوان الغاشم، لترتفع الصرخات المطالبة بوقف هذه الهجمات الشرسة التي طالت الشجر والحجر.



كلمات أغنية علّي صوتك

وتقول كلماتها:حروب، دموع، صريخ ولاد.. خلّوا قلوبنا تصير رماد.. لو عرف العالم كيف من عيش.. كل يوم بيومه وفلوس ما فيش

ورغم ظروفنا عم نسعى.. لنوقف بعد كل وقعة

يا ناس، شوفونا.. عم تنزف أراضينا.. ولازم حقنا يرجع.. وع بلادنا نحنا نرجع

علّي علّي علّي صوتك.. خلّي الدنيا كلا تسمعنا.. هاو إخوتنا.. هيدي أرضنا.. وهون بدنا نضل.



علّي صوتك تم إطلاقها على القناة الرسمية " يوتيوب " للفنانة تاليا لحود، وعلى كافة المتاجر الموسيقية، والاذاعات والمحطات الفضائية العربية.

