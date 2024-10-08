سر تصدر إلهام عبد البديع للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إلهام عبدالبديع تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القيلة الماضية، وذلك بعد إعلان زوجها المنتج وليد سامي، خبر انفصالهما، وجاء هذا الخبر من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب وليد سامي:"كل شئ قسمة ونصيب أنا والهام انفصالنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بنا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير".

منشور المنتج وليد سامي

آخر أعمال إلهام عبد البديع

وكان آخر أعمال إلهام عبد البديع هو مسلسل أسيل، والذي ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: الفنانة ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، إسراء رخا، أحمد بلال، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.

وشاركت أيضًا في فيلم "جبل الحريم"، الذي يشارك في بطولته العديد من نجوم الفن منهم، وفاء عامر، آيتن عامر، نهال عنبر، سوسن بدر، نسرين امين، نانسي صلاح، اميرة العايدي، وعدد من الفنانات ويظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.