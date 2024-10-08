إيمان العاصي تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إيمان العاصي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما كشفت عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني وكواليس آخر أعمالها الفنية، من خلال لقائها، مساء أمس الإثنين، في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، على شاشة قناة "دي إم سي".

إيمان العاصي

أبرز تصريحات إيمان العاصي

تحدثت إيمان العاصي عن كواليس مسلسلها الجديد "برغم القانون"، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة "ON”، قائلة:" أن الدور كان صعب في البداية وهو ما جعلها تلجأ للاستعانة بمدرب ليساعدها في الدخول بأجواء الدور".

وأضافت: "الشخصية كانت صعبة جدا، وده أثر على تعاملاتي مع زملائي. حتى أنني لم أتمكن من التعامل مع محمد القس بشكل طبيعي في البداية وقلت له أول ما شوفته: أنا بكرهك".

وأشارت لللهجة البورسعيدي وأوضحت أن الجيل الحالي من أهالي بورسعيد يتحدثون بلهجة أقرب إلى القاهرة، ويطلقون عليها اللهجة البيضاء قائلة: "الجمهور في بورسعيد شكرنا لأننا حافظنا على لهجتهم الحديثة في المسلسل، وقالوا لنا إنهم كانوا سعداء بهذا الأمر".

وتطرقت في حديثها عن ابنتها "ريتاج"، مشيرة أن حياته كلها متلخصة في ابنتها، وأضافت:" مش فاكرة أي حاجة قبلها، ودايما مبلاقيش كلام يوصف حياتي معها، واحنا نعتبر افضل أصدقاء وكل يوم بنتخانق، ومبلاقيش اي حاجة تفسر احساسي معاها".

وكشفت "إيمان" عن موقفها من المطبخ قائلة: والدتي مش بتاكل إلا من ايدي وبعلم ريتاج تدخل المطبخ وبوقفها معايا فيه دايما عشان تتعلم وتعرف تشيل مسؤولية عشان لو سافرت وراحت جامعة برة لوحدها".

إيمان العاصي



أحدث أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مسلسل "برغم القانون"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "ON"، والذي حقق نجاحا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور منذ بداية عرضه.



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"



ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.