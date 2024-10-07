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هلا رشدي تكشف عن سبب تسمية أغنية "زنجباري"

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أحمد جودة - القاهرة - هلا رشدي تكشف عن سبب تسمية أغنية زنجباري بهذا الإسم

بعد نجاح أغنيتها الجديدة كشفت الفنانة هلا رشدي عن سبب تسمية زنجباري بهذا الإسم، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام حيث نشرت صورة تجمعها مع البغبغاء الزنجباري، وعلقت من خلال خاصية الكابشن قائلةً:
"هو ده بقى البغبغان الزنجباري حبيبي كان مستريح ومرحرح في الإستوديو لدرجة أنه قرر أكرمكم الله إنه يقضي حاجته مرتين على هدومي وربنا سهلهاله ما شاء الله، وكان عمال يحلق في الاستوديو كله وراعب الكل بعد كل ده تفتكروه فوتوشوب لا 
نورت الكليب ايها البغبغان الزنجباري الجميل".  

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هلا رشدي تحتفل بنجاح أغنية زنجباري مع صناع الأغنية

ومن جانبه كانت الفنانه هلا رشدي قد إحتفلت منذ يومان بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "زنجباري" بحضور صناع الأغنية المنتج وائل غنيمي والملحن محمد قماح، وذلك بعد ما إقتربت نسب مشاهدات الأغنية إلى نصف مليون مشاهدة في الأيام القليلة الماضية منذ بداية طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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هلا رشدي 


صناع أغنية زنجباري يفاجئون هلا رشدي بعيد ميلادها

وعلى هامش إحتفال هلا رشدي بنجاح أغنيتها الجديدة زنجباري، قرر صناع الاغنية مفاجأة هلا رشدي بعيد ميلادها أثناء إحتفالهم بنجاح الأغنية في أجواء إحتفالية مبهجة، وكانت هلا رشدي قد إحتفلت بعيد ميلادها في الأيام القليلة الماضية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

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صناع أغنية زنجباري 

 

كلمات أغنية زنجباري

وجائت كلمات أغنية زنجباري كالتالي:
من وانت صغير أو ي بيبي

بستنى ف يوم كف حبيبي

يضرب غطس يوماتي ف جيبي

من كي چي ل تعليمه العالي

من وانت ب حمالة وبابيون

ومطلع عيني عشان كرتون

يوني فورم المدرسة آصة ولون

والشوز والشنطة كانوا ف بالي

م العشا هيروح البغبغان ف النوم اجباري

زادوا المهام على سوبر مامي يا زنجباري

بقى فيه هوم ورك يا بطل الفرك

بتاع بيبي شارك الدودو.

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البوستر الرسمي لأغنية زنجباري 
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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