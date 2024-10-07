نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد قماح للفجر الفني: "موسيقى أغنية زنجباري اتعملت بكل حب.. وهذه معايير اختيار أعمالي الفنية" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحتفل صناع أغنية زنجباري بنجاح الأغنية بعد أيام قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاء ذلك بالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة هلا رشدي التي قامت بغناء الأغنية، ليقوموا صناع الاغنية بمفاجئتها أيضا بعيد ميلادها في أجواء مليئة بالسعادة، وعلى هامش هذا الإحتفال إلتقت عدسة دوت الخليج الفني بالمطرب والملحن المتميز محمد قماح ملحن أغنية زنجباري ليدور حوار خاص ومميز، وإليكم نص الحوار/



بدايةً..ما هى رسالتك لهلا رشدي في عيد ميلادها ؟

أحب أقولها كل سنة وانتي طيبة يا هلا عقبال مليون سنة ويا رب دايما ناجحه وتريند على اليوتيوب زي الزنجباري اللي إحنا عاملينها مع بعض وربنا يارب يوفقها دايمًا.

محمد قماح وهلا رشدي

ما هى المعايير التي تختار بها أعمالك الغنائية ؟

إن أنا أعمل حاجة تكون متعملتش قبل كده، كلام جديد للناس، لحن مختلف عشان الناس توصلها الجملة الموسيقية كاملة، دي المعايير إنها تبقى حاجة برا الصندوق بس.



من يعجبك من النجوم الشباب الموجودين حاليًا ؟

كلهم جامدين جدا، كل واحد عنده حاجة حلوة ممكن تتوظف في حاجة موسيقية تطلع لطيفة ومفيش حد أحسن من حد في الدنيا.

محمد قماح



حدثنا عن كواليس العمل مع الفنانة هلا رشدي ؟

إحنا عملنا موسيقى اغنية زنجباري بكل حب وود، هما إدوني كلمات الأغنية عجبني جدا الكلام ولحنته وسجلناه ودخلنا الإستوديو عملنا الموسيقى والموضوع مشي سَلس وخلصنا التراك ده في 4 أيام.

محمد قماح وصناع أغنية زنجباري

ما هى مشاريعك الفنية القادمة ؟

عامل تراكس مع الفنان الكبير عمرو دياب ونجوم كبار كتير، شغال مع المنتج هاني محروس ومطربين جداد ومطربين موجودين حاليا وبعمل أغاني لنفسي.