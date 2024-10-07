نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إش إش محمد سامي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المخرج محمد سامي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب انتشر فيديو للمخرج خلال تصوير مسلسل "إش إش" الذي يعرض في رمضان 2025، وهو منفعل على أحد العمال.

سبب تصدر محمد سامي التريند

وتصدر محمد سامي التريند بسبب ظهوره في كواليس تصوير مشهد يبدو أنه من فرح شعبي ووقف بجواره الفنان ماجد المصري، الذي حاول أن يتدخل فطلب محمد سامي منه أن ينتظر قائلا: "استنى يا ماجد، ثانية يا ماجد، والناس متتكلمش، اسكت محدش يتكلم".

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تفاصيل مسلسل إش إش

ومن جانبه، يواصل محمد سامي التحضير لمسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، تأليف وإخراج محمد سامي، ويجسد ماجد المصري شخصية معلم يريد الزواج من الراقصة "إش إش" مي عمر ولكنها ترفض، ومن هنا تتصاعد المشاكل وتدور أحداث المسلسل حول "إش إش" والمفارقات والصعوبات التي تتعرض لها هي ووالدها.

أبطال مسلسل إش إش

يقوم ببطولة مسلسل إش إش إلى جوار مي عمر وماجد المصري، الفنان إدوارد، وانتصار، وعلاء مرسي، ومحمد الشرنوبي، وهو من تأليف مهب طارق ومحمد سامي، الذي يقوم بإخراج العمل.

اخر اعمال محمد سامي

وكان اخر اعمال محمد سامي هو مسلسل "نعمة الافوكاتو" وتكون من 16 حلقة، ودارت أحداثه حول "نعمة سعيد أبو علب" التي تعمل محامية وتتخذ من قهوة بلدي مقرا لها، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل بيع منبهات ويحلم بكسب قضية وقف تجعله يرث ملايين الجنيهات، تترافع "نعمة" في قضية كبرى وتحصل للمتهم على البراءة وتأخذ أتعاب 10 ملايين جنيه، فتقرر أن تعطيها لزوجها وتخبره أنه كسب القضية التي انتظرها طوال حياته، للتغير حياة زوجها وتفاجأ "نعمة" من تصرفاته، شارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.